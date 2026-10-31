Schietincident Karel Doormanstraat Rotterdam

Vannacht rond 05.00 heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Karel Doormanstraat in Rotterdam. Daarbij is een man (27) gewond geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeerd buiten levensgevaar.

Er zijn een vuurwapen en meerdere hulzen aangetroffen. Wat er aan het incident voorafging wordt nog onderzocht. Het lijkt erop dat er buiten een uitgaansgelegenheid een conflict is geweest waarna er is geschoten. Er zijn twee mannelijke verdachten uit Rotterdam aangehouden van 24 en 28 jaar oud. De politie doet onderzoek.