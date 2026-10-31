Zonnige en natte oktober eindigt onstuimig met eerste storm van 2026

Oktober 2026 was een zachte, zonnige en natte maand. Met een gemiddelde temperatuur van 12,2 graden in De Bilt tegen 11,3 graden normaal eindigt oktober op de twaalfde plaats van warmste oktobermaanden sinds 1901. De maand begon nog nazomers, maar eindigde met veel regen en de eerste officiële storm van het jaar. Storm Boelo zorgde op 25 oktober voor windkracht 9 op Vlieland.

Vooral de eerste week verliep nazomers. In De Bilt steeg de temperatuur dagelijks naar 20 tot 22 graden. In totaal telde De Bilt zeven warme dagen met minstens 20 graden, tegenover twee normaal. De hoogste temperatuur van de maand werd op 7 oktober gemeten in Maastricht, waar het 23,9 graden werd.

Opvallend lange reeks zachte dagen ten einde

Op 11 oktober bleef de maximumtemperatuur in De Bilt voor het eerst sinds 16 mei onder de 15 graden. Daarmee eindigde een reeks van 147 dagen met temperaturen van minstens 15 graden. Alleen in 2023 en 1982 duurde deze reeks langer. Het jaar 2002 kende een even lange reeks.

Op 18 oktober werd het voor het eerst sinds 16 mei nergens in Nederland meer 15 graden. Daarmee kwam een einde aan een landelijke reeks van 155 dagen.

Ondanks de geleidelijke afkoeling bleef landelijke vorst op anderhalve meter hoogte uit. Wel kwam het op 11, 12 en 18 oktober plaatselijk tot lichte grondvorst. In Eindhoven was het op 12 oktober bij de grond -1,7 graden.

Natte slotfase met storm Austen en Boelo

Er viel gemiddeld 112 mm neerslag in oktober, tegenover 89 mm normaal. Vooral de tweede helft van de maand verliep nat. Van 21 tot en met 24 oktober viel in De Bilt alleen al 55 mm regen.

Storm Austen bracht op 23 en 24 oktober veel regen en zware windstoten. Vooral in het zuiden en oosten van het land waaiden bomen om. Hoewel het langs de westkust tot windkracht 8 kwam, bereikte Austen in Nederland geen officiële stormkracht.

Dat gebeurde wel op zondag 25 oktober. Storm Boelo werd daarmee de eerste officiële storm van 2026. Op Vlieland stond enkele uren gemiddeld windkracht 9. In IJmuiden werd een windstoot van 115 kilometer per uur gemeten. De vorige officiële storm in Nederland was Benjamin, op 23 en 24 oktober 2025.

Veel zon ondanks natte oktobermaand

Ondanks de flinke neerslag was oktober ook opvallend zonnig. Gemiddeld over het land scheen de zon 151 uur tegenover 121 uur normaal.

Vooral het begin van de maand was zonnig. In Noord-Brabant en Limburg werden de meeste zonuren geregistreerd, met 160 tot 175 uur. In de laatste week werd het duidelijk somberder.

Ook de neerslagverschillen waren groot. Vooral Gelderland en delen van Noord- en Zuid-Holland waren nat. In Putten viel 183 mm regen en in Hoogmade 162 mm. Daarmee behoorden deze plaatsen tot de natste locaties van de maand.

Bron: Weeronline