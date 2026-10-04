Provincie investeert extra in sport en bewegen

De provincie Drenthe investeert in 2027 bijna € 1 miljoen extra in sport en bewegen. Samen met gemeenten en andere partners wil de provincie daarmee meer lokale sportinitiatieven en sportevenementen ondersteunen.

Ook ontstaat ruimte voor nationale en internationale sportevenementen, zoals de Special Olympics Nationale Spelen. Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel.

Special Olympics

In 2028 organiseert Drenthe samen met de twaalf Drentse gemeenten de Special Olympics Nationale Spelen. De provincie investeert in het evenement, dat sporters met een verstandelijke beperking de kans biedt zich sportief te ontwikkelen en te laten zien wat zij kunnen. Met het thema Ruimte om te stralen zetten de provincie, gemeenten en betrokken organisaties aangepast sporten en bewegen centraal en laten zij zien dat sport er voor iedereen is.

Meer ruimte voor lokale sportinitiatieven en grote sportevenementen

De belangstelling voor de provinciale subsidieregeling voor sport en sportevenementen groeit al jaren. Het beschikbare budget is daardoor niet voldoende om alle aanvragen te ondersteunen. Met de extra investering kan de provincie meer verenigingen, vrijwilligersorganisaties en organisatoren van sportevenementen helpen. Een provinciale bijdrage maakt het bovendien makkelijker om ook andere financiering aan te trekken. Daardoor komen meer initiatieven van de grond.

Drenthe biedt volop mogelijkheden voor sport in de buitenlucht, van paardensport en hardloopevenementen tot wielerwedstrijden en recreatieve toertochten. Samen met sportorganisaties en andere partners investeert de provincie daarom in het behouden en versterken van bestaande evenementen en in nieuwe initiatieven.

Samen bouwen aan een sportief Drenthe

Gedeputeerde Bart van Dekken: "Sport is veel meer dan bewegen alleen. Het brengt mensen samen en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. Met deze investering laten Provinciale Staten zien hoe belangrijk breedtesport is voor Drenthe. Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers kunnen inwoners in onze provincie iedere dag sporten en bewegen. Evenementen zoals de Special Olympics Nationale Spelen inspireren inwoners en laten zien wat sport kan betekenen. Zo bouwen we verder aan een provincie waarin sport toegankelijk is voor iedereen."

Verdeling budget

Van het extra budget is € 600.000 bestemd voor breedtesportinitiatieven en de Special Olympics Nationale Spelen. Daarnaast wordt € 390.000 ingezet voor het aantrekken en mogelijk maken van nationale en internationale sportevenementen.