Citroën Racing onthult de kleuren van zijn elektrische Formula E GEN4-raceauto

In aanloop naar seizoen 13, waarin het competitiedebuut van de GEN4 centraal staat, onthult het team vandaag de definitieve kleurstelling van zijn nieuwe eenzitter én een doorontwikkeling van zijn sportieve organisatie.

Na een succesvol eerste seizoen, bekroond met een vijfde plaats in het Teams' Championship, een overwinning, meerdere podiumplaatsen, een pole position en een award voor zijn onderscheidende visuele identiteit, richt Citroën Racing de blik op seizoen twee. De ambitie is duidelijk: voortbouwen op de sterke fundamenten die zijn gelegd en verdere progressie boeken.