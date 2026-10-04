Miljoenen voor gebiedsinvesteringen wadden- en kustgebied Groningen en Fryslân

In totaal komt er via dit tweede deel 56 miljoen euro naar de regio. Dit regioplan is onderdeel van een regiopakket van in totaal 124 miljoen euro. Het Rijk stelt dit beschikbaar vanwege de impact van aanlanding van windenergie op zee. De regio zet het geld in voor projecten die bijdragen aan leefbaarheid, natuur, verzilting, de energietransitie en regionale economische ontwikkeling.

Het regioplan ( PDF-bestand, 2 MB) is opgesteld door de provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Het Hogeland, Schiermonnikoog, Noardeast-Fryslân, Ameland en Westerkwartier en Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Dit zijn de gebieden waar er impact wordt verwacht van aanlanding van windenergie op zee.

Het nu vastgestelde regioplan beschrijft hoe 49 miljoen euro aan gebiedsinvesteringen wordt ingezet. Iedere betrokken gemeente ontvangt 5 miljoen voor projecten die bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige leefomgeving. Voor het Lauwersmeergebied en Lauwersoog is 19,1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de regionale ontwikkeling versterken op het gebied van natuur, landbouw, economie, energie en water. Naast deze gebiedsinvesteringen bevat regioplan ook afspraken over aanvullende investeringen van 2 miljoen euro voor natuurversterkende projecten in het Nationaal Park op Schiermonnikoog en 5 miljoen euro voor de aanpak van verzilting in de gemeente Het Hogeland.

Extra investeringen in de regio vanwege aanlanding windenergie

Op de Noordzee, boven de Waddeneilanden, komt windenergiegebied Doordewind. De aanleg van kabels en leidingen voor deze windenergie op zee heeft gevolgen voor de leefomgeving in het wadden- en kustgebied van Groningen en Fryslân. Daarom hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over extra investeringen in deze regio. Deze investeringen komen boven op de wettelijke compensatie en moeten bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige regio. Rijk en regio tekenen in oktober het definitieve regioplan.