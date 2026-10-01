Dierendag: bescherm uw huisdier én het water

Veel antivlooienmiddelen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor waterdieren en insecten. In de aanloop naar Dierendag vragen de waterschappen aandacht voor dit vaak onbekende probleem. Het goede nieuws: er zijn steeds meer alternatieven beschikbaar die minder vervuilend zijn.

Slecht voor de waterkwaliteit

Wie zijn hond of kat beschermt tegen vlooien en teken, denkt vanzelfsprekend aan de gezondheid van zijn huisdier. Minder bekend is dat sommige antivlooienmiddelen ook gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit. Stoffen uit deze middelen kunnen via haren, uitspoeling of afvalwater uiteindelijk in sloten, vijvers en andere wateren terechtkomen.

Goede alternatieven beschikbaar

Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om huisdieren te beschermen met minder risico voor het milieu. Huisdiereigenaren kunnen hun dierenarts of dierenspeciaalzaak vragen naar middelen die zo min mogelijk impact hebben op water en natuur. Ook kan worden gekeken of behandeling daadwerkelijk nodig is, bijvoorbeeld op basis van het risico op vlooien- of tekenoverlast.

Schadelijk voor het waterleven

Waterschappen treffen regelmatig resten aan van werkzame stoffen uit bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Het gaat daarbij niet alleen om middelen tegen mieren, vliegen of ander ongedierte, maar ook om stoffen die voorkomen in bepaalde vlooien- en tekenmiddelen voor huisdieren. Een voorbeeld is imidacloprid, een insectendodende stof waarvan bekend is dat deze schadelijk kan zijn voor insecten en waterleven.

Samen werken aan schoon water

De aandacht voor antivlooienmiddelen past in een bredere aanpak om de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het water terug te dringen. Ook stoffen uit insectensprays, mierenlokdoosjes en andere bestrijdingsmiddelen worden regelmatig aangetroffen in het oppervlaktewater.

Schoon water begint niet alleen bij wetgeving, toezicht en waterzuivering. Ook bewuste keuzes thuis maken een verschil. Door te kiezen voor minder milieubelastende middelen kunnen huisdiereigenaren helpen om waterdieren, insecten, natuur én bronnen voor drinkwater beter te beschermen.