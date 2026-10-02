Nederland gaat door met inzetten toegezegde strategische olievoorraad

Het kabinet heeft een derde deel van de Nederlandse strategische olievoorraad vrijgegeven, in navolging op de tweede vrijgave begin september. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

COVA

Het eerste deel van de voorraad is vrijgegeven eind juli en dat ging om het commerciële gedeelte van de toegezegde bijdrage van Nederland. Het gaat bij het derde deel in totaal om 95 kiloton olieproducten (ongeveer 753.000 vaten) vanuit de strategische voorraad die het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) beheert, waarvan 50 kiloton diesel en 45 kiloton benzine.

Nog geen kerosine vrijgegeven

Er wordt (opnieuw) geen kerosine vrijgegeven, omdat Nederland dit achter de hand wil houden voor het geval de situatie verslechtert. Hiermee is in totaal nu bijna 4.7* miljoen vaten olie en olieproducten vrijgegeven van de toegezegde 5,4 miljoen vaten olie, dus is reeds aan circa 87% van de Nederlandse bijdrage voldaan.

Gezamenlijke actie

Deze vrijgave van de strategische olievoorraad is onderdeel van de collectieve actie met 31 landen die zijn aangesloten bij het Internationaal Energieagentschap (IEA). Deze landen zetten gezamenlijk een deel van hun strategische olievoorraden in om de uitval van het aanbod uit het Midden-Oosten te compenseren. Door collectief meer olie op de markt te brengen kan de stijging van de olieprijs worden gedempt. Landen geven hun olie bewust niet allemaal tegelijk vrij, zodat de inzet langere tijd effect heeft.

Het COVA beheert de strategische olievoorraden voor Nederland en zal de olie die nu beschikbaar wordt gesteld gefaseerd vrijgeven. Het COVA zal de vrijgegeven olieproducten vanaf 2 oktober aan de markt aanbieden. Meer informatie over de veiling is te vinden op de website van de COVA.