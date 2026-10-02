Automobilist ramt politieauto tijdens achtervolging A2, bestuurder aangehouden

Nadat een automobilist donderdagavond een stopteken negeerde op de A79 bij Meerssen heeft een korte achtervolging plaatsgevonden. 'De verdachte heeft hierbij een politieauto geramd. Uiteindelijk is de verdachte op de A2 ter hoogte van Maastricht van de weg geraakt', zo meldt de politie vrijdag.

Negeren stopteken

De politiepatrouille wilde de auto rond 19:30 uur controleren op de A79 ter hoogte van Meerssen. 'De bestuurder negeerde het stopteken, daarop is een achtervolging ingezet. In de vluchtpoging heeft de automobilist nog een politievoertuig geramd. Niemand raakte gewond', aldus de politie

Aanhouding

De automobilist is uiteindelijk even voor 19:40 uur op de A2 ter hoogte van Maastricht van de weg geraakt. De verdachte kon hier worden aangehouden. De aangehouden verdachte is een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit vast voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van poging doodslag, dan wel zware mishandeling.