Verdachte aangehouden na steekpartij Limburgse Simpelveld

Slachtoffer gewond naar ziekenhuis

Toen de collega's ter plaatse kwamen, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is met de ambulance mee naar het ziekenhuis. 'De verdachte is in de directe omgeving van de locatie getraceerd en aangehouden. We doen op dit moment verder onderzoek wat er precies heeft plaatsgevonden', aldus de politie.