donderdag, 24. september 2026 - 20:22 Update: 24-09-2026 20:27
Verdachte aangehouden na steekpartij Limburgse Simpelveld
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Simpelveld
De politie kraag donderdagavond rond 18:50 uur melding van een steekpartij op de Nijswillerweg in Simpelveld. Dit meldt de politie.
Slachtoffer gewond naar ziekenhuis
Toen de collega's ter plaatse kwamen, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is met de ambulance mee naar het ziekenhuis. 'De verdachte is in de directe omgeving van de locatie getraceerd en aangehouden. We doen op dit moment verder onderzoek wat er precies heeft plaatsgevonden', aldus de politie.