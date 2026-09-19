Verdachte brandstichting aangereden in vlucht

Even na 01:00 uur vrijdag- op zaterdagnacht is een persoon aangereden op de A2 in Maastricht. Deze persoon wordt verdacht van een brandstichting die even daarvoor zou hebben plaatsgevonden. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten.

Rond 01:10 uur ontving de politie melding dat een voertuig in brand zou zijn gestoken op de Kasteel Hillenraadweg in Maastricht. Toegesnelde hulpdiensten constateerden daarop inderdaad een brandend voertuig. Mogelijke getuigen en omwoners wisten te vertellen dat de verdachten na de brandstichting te voet gevlucht waren in de richting van de A2.

Vluchtroute

Op de A2, in zuidelijke richting voor de tunnel, bleek kort na de brandstichting een aanrijding te hebben plaatsgevonden. Een personenauto was daar in botsing geraakt met een overstekende voetganger. Deze voetganger wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Hij was aanspreekbaar en is meegenomen met de ambulance voor de benodigde medische zorg. Er worden nog twee andere personen verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Zij waren met deze derde persoon op de vlucht. Deze twee personen zijn niet meer aangetroffen, er wordt nog naar ze uitgekeken.