Twee politiemedewerkers buiten functie gesteld vanwege verdenking van computervredebreuk

Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) zijn er twee afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken gestart naar twee politiemedewerkers van de eenheid Limburg. Dit meldt de politie vrijdag.

Verdenking computervredebreuk

'Dit vanwege verdenkingen van computervredebreuk. Computervredebreuk houdt in het doelbewust zoeken in (computer)systemen naar gegevens om deze te verstrekken aan personen buiten de politie', aldus de politie.

Beroepscode politie

Het gaat om een medewerker van het basisteam Venlo-Beesel en een medewerker van het basisteam Brunssum-Landgraaf. Beide medewerkers zijn gedurende het onderzoek buiten functie gesteld.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijke onderzoek van het OM moet uitwijzen of er daadwerkelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Na het afronden van het strafrechtelijk onderzoek vindt er een disciplinair onderzoek plaats, waarin wordt gekeken of er sprake is van plichtsverzuim.

