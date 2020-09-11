Dode en 2 gewonden na inbraak tankstation en achtervolging op A73

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een achtervolging plaatsgevonden na een inbraak bij een tankstation aan de Baarloseweg in Kessel. 'De auto van de verdachten is uiteindelijk gecrasht op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Twee inzittenden zijn hierbij gewond geraakt. Een derde inzittende is overleden', zo meldt de politie vrijdag.

Melding inbraak tankstation

De melding van de inbraak bij het tankstation kwam even na 02.30 uur binnen bij de meldkamer. De verdachten zijn daarna in een auto gevlucht. Een politiepatrouille zag het voertuig vervolgens in Blerick rijden.

Stopteken genegeerd

Omdat de bestuurder het stopteken negeerde, werd door agenten een achtervolging ingezet. De auto van de verdachten is uiteindelijk rond 02.50 uur van de weg geraakt op de afrit Venlo-Zuid van de A73.

Inzittende overleden

'Een van de inzittenden is overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De twee andere inzittenden zijn gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie die verder onderzoek doet.