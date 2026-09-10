Man opgepakt na poging invoer 4.000 kilo cocaïne via Franse Duinkerke

Op vrijdag 4 september 2026 is in Dordrecht een man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4.000 kilo cocaïne in te voeren. 'Deze partij is maandag 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke', zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) zojuist bekend.

Verdacht van invoer meerdere partijen cocaïne in Nederland

'De man wordt ook verdacht van het medeplegen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot de invoer van partijen cocaïne in Nederland in 2026', aldus het OM.

Voorgeleid

De verdachte is donderdag 10 september voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat hij 14 dagen vast blijft zitten. Hij zit in beperkingen; dat betekent dat de verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO)

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder leiding van het Landelijk Parket (LP). Vanwege de onderzoeksbelangen wordt er op dit moment geen verdere informatie over het Nederlandse onderzoek gedeeld.