Man (61) na ruim 30 jaar opgepakt voor twee verkrachtingen

Een man van 61 jaar uit Apeldoorn is door de politie Oost-Nederland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee verkrachtingen in de jaren negentig. 'De verkrachtingen gebeurde in de gemeente Apeldoorn en de gemeente Deventer. De verdachte zit vast', zo meldt de politie donderdag.

Apeldoorn

In de herfst van 1995 wordt een vrouw ’s avonds op weg naar huis in de gemeente Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. Onder bedreiging van een mes wordt de vrouw langs de openbare weg verkracht en raakt daarbij gewond.

Deventer

Twee jaar later, in de zomer van 1997, wordt een vrouw van haar fiets getrokken in het buitengebied van Deventer. Ook dit gebeurt met geweld waarna het slachtoffer wordt verkracht. Ondanks uitgebreid onderzoek in beide zaken is een verdachte nooit opgespoord.

DNA-profiel

Beide ingrijpende zaken leverden destijds geen verdachte op, wel is DNA veiliggesteld. Na onderzoek bleken de dadersporen van beide zaken overeen te komen. Het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland heeft beide zaken opnieuw onderzocht. Het beschikbare DNA gaf geen match in de databank.

Verzoek coldcaseteam

Op verzoek van het coldcaseteam is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verder gaan zoeken naar mogelijke verwanten van deze onbekende verdachte in de DNA-databank voor strafzaken. Het resultaat van dit onderzoek leidde tot nieuwe aanknopingspunten. Het vervolgonderzoek dat daarop ingezet werd heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de verdachte.