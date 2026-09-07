Brug op A28 bij Nijkerk uit voorzorg in beide richtingen dicht

Na inspectie bij de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is besloten de snelweg vanaf maandagmiddag 7 september 2026 in beide richtingen af te sluiten. Dit meldt Rijkswaterstaat maandag.

Onderzoek gestart

'Op dit moment wordt nader onderzoek uitgevoerd. Het is nog niet bekend hoelang de snelweg afgesloten blijft', aldus Rijkswaterstaat.

Omleidingadvies weggebruikers A28

Verkeer wordt via Apeldoorn omgeleid, over de A50 en de A1. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om voor vertrek de verkeersinformatie te raadplegen en rekening te houden met een extra reistijd die tot 30 minuten kan oplopen.