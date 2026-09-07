Hof legt celstraffen op van 3 tot 11 jaar voor poging tot moord en deelname criminele organisatie

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde maandag vijf verdachten voor een poging tot moord op 30 oktober 2019 in Utrecht en een aantal verdachten voor deelname aan een criminele organisatie. 'De rechtbank kwam eerder tot een bewezenverklaring van poging tot zware mishandeling en sprak hen vrij van poging tot moord', zo meldt het hof vandaag.

Poging tot moord

Op 30 oktober 2019 reden vier verdachten in een busje naar de plek, waar het slachtoffer door een vijfde verdachte naartoe was gelokt. Dat was midden in een woonwijk. Ze hadden handschoenen aan, bivakmutsen op en verschillende slagwapens bij zich waaronder een honkbalknuppel en een slaghamer. Drie verdachten sprongen daar uit het busje, renden het slachtoffer achterna en sloten hem in. Het slachtoffer belandde op de grond en is met fors geweld met slagwapens in elkaar geslagen, met als gevolg onder meer een schedelbasisfractuur. Pas toen omstanders ter plaatse kwamen, stopten zij met het geweld. De verdachten hebben samen in een langere periode planmatig toegewerkt naar het moment waarop het geweld is gepleegd.

Deelname criminele organisatie

Een deel van de verdachten nam daarnaast in de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 november 2019 deel aan een criminele organisatie. Deze organisatie was gericht op het plegen van voertuigcriminaliteit, valsheid in geschrifte en zware mishandeling met voorbedachten rade en op de voorbereiding van moord. De verdachten hebben een bijdrage geleverd aan de verkenningen bij het kantoor en de woning van advocaat Wiersum, als voorbereiding op zijn moord. Bij de verdachten zijn diverse slag-, stroomstoot- en vuurwapens in beslag genomen.

Beslissing hof

Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank omdat het hof het geweldsdelict anders beoordeelt. De rechtbank kwam eerder tot een bewezenverklaring van poging tot zware mishandeling en deelname criminele organisatie maar sprak hen vrij van poging tot moord.

Straffen

De verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen die uiteenlopen van ruim 3 jaar tot 11 jaar en 3 maanden. Twee verdachten zijn in andere strafzaken al tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld waardoor de strafruimte in deze strafzaak beperkt was.