Nieuw lesvliegtuig luchtmacht voor het eerst de lucht in

Voor het eerst koos de PC-7 MKX vandaag het luchtruim. 'Het nieuwe type lesvliegtuig voor de luchtmacht maakte maandag bij fabrikant Pilatus in Zwitserland zijn eerste vlucht. Een dubbele primeur: het was niet alleen de eerste vlucht van het Nederlandse toestel, maar ook van een PC-7 MKX', zo meldt het ministerie van Defensie.

Opleiding toekomstige vliegers

De nieuwe lesvliegtuigen zijn bestemd voor de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO). Daar leren toekomstige militaire vliegers de basis van het vliegen voordat zij doorstromen naar een vervolgopleiding. In totaal krijgt de luchtmacht 8 nieuwe lesvliegtuigen. Defensie schaft daarnaast 4 simulatoren en bijbehorende lesmiddelen aan. Zo kunnen leerlingen straks zowel in de lucht als op de grond trainen.

Vervanging

De nieuwe toestellen vervangen de huidige lesvliegtuigen, die het einde van hun technische levensduur naderen. Het nieuwe opleidingssysteem sluit bovendien beter aan op de moderne jachtvliegtuigen en andere toestellen waarmee vliegers later gaan werken. De eerste vliegtuigen stromen naar verwachting in mei 2027 in. Naar verwachting zijn in september van dat jaar alle 8 toestellen, simulatoren en lesmiddelen geleverd.