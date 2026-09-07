Nederland moet defensie-industrie ‘met markt en macht opschalen’

Nederland moet in staat zijn om meer defensiematerieel te ontwikkelen en produceren. 'Dat staat in de Economische Beleidsanalyse (EBA) Defensie-industrie', zo meldt het ministerie van Defensie.

'Anders denken en doen'

Dit onafhankelijke rapport met de titel ‘Met markt en macht opschalen’ is gemaakt in opdracht van het kabinet. Er staat in dat de overheid actiever moet ingrijpen in de markt. Dat vraag om een sturende overheid en om anders denken en doen.

Innovatie

Naast meer Europese samenwerking en een actievere, meer sturende overheid is volgens het rapport daarom ook innovatie cruciaal. Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaak goede ideeën, maar het duurt te lang voordat de technologie bij de krijgsmacht terechtkomt. De drempel om te innoveren moet verlaagd worden. Dat betekent: sneller en gemakkelijker testen en de overgang van innovatie naar afname en opschaling verbeteren.

Inzetten op innovatie is ook een manier om een bijdrage aan de economie te leveren. Door in te zetten op gebieden waar Nederland goed in is en deze producten te exporteren, kunnen nodige investeringen in Defensie ook economisch voordelig zijn.

Gezamenlijke opgave

Ten slotte is het zaak een aantal basisproblemen sneller aan pakken. Zo zijn de regels ingewikkeld en bedrijven soms te afhankelijk van buitenlandse grondstoffen. Dit vraagt samenwerking met de industrie en kennisinstellingen, internationale partners en andere ministeries. Een succesvolle opschaling is een gezamenlijke opgave voor alle betrokken departementen.

Defensie onderstreept het belang van de uitkomsten van de EBA. Het kabinet reageert in november uitgebreid op de aanbevelingen van de EBA. Dan komt er een nieuw plan: het Nationaal Programma Defensie Industrie en Innovatie. Daarin wordt uitgewerkt hoe de adviezen in de praktijk worden gebracht.