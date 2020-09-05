Bestuurder overleden na ernstig verkeersongeval op A76

Op de A76 ter hoogte van Heerlen heeft zaterdagochtend een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een vrachtwagen. De bestuurder van de personenauto is daarbij overleden.

Het ongeval gebeurde rond 4.45 uur. Door nog onbekende oorzaak is de personenauto op de rijdende vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto is daarbij om het leven gekomen. De inzittende van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. De A76 is daarbij zaterdagochtend deels afgesloten tussen Simpelveld en knooppunt Kunderberg om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Onder meer specialisten van Forensische Opsporing Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.