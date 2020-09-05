Boodschappen worden duurder richting kerst

Boodschappen worden de komende maanden opnieuw duurder. Onderzoekers van RaboResearch verwachten dat de voedselprijsinflatie oploopt tot ongeveer 7 procent in 2027, als gevolg van de aanhoudend hoge energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Voor bedrijven die dit jaar kerstpakketten voor hun medewerkers bestellen, betekent dat een andere uitgangspositie dan voorgaande jaren.

Energieprijzen drijven voedselinflatie op richting kerst

Volgens RaboResearch zijn boodschappen in Nederland op dit moment al zo'n 33 procent duurder dan begin 2021. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor langdurig hogere olie- en gasprijzen, en die kosten werken via kunstmest, veevoer, transport en verpakking geleidelijk door in de prijzen van voedingsproducten. Volgens de onderzoekers duurt het doorgaans zes tot twaalf maanden voordat energieprijzen zichtbaar worden in de supermarkt of bij foodservice-aanbieders, waardoor het zwaartepunt van de nieuwe prijsstijgingen naar verwachting begin 2027 ligt.

Voedingsindustrie voelt de druk van stijgende kosten

De gevolgen zijn niet beperkt tot de supermarkt alleen. Ook producenten die achter de schermen leveren aan bedrijven, waaronder samenstellers van foodpakketten, krijgen te maken met hogere inkoopprijzen. Branchevereniging FNLI wees eerder al op de aanhoudende druk op prijzen en marges in de sector door stijgende kosten voor energie en verpakkingen, terwijl van producenten tegelijk wordt verwacht dat zij blijven investeren in duurzaamheid en innovatie. Die combinatie van hogere kosten en beperkte marges raakt uiteindelijk de hele keten, van fabrikant tot eindproduct.

Kerstpakketten dit jaar: hogere kosten, andere keuzes

Voor bedrijven die traditiegetrouw kerstpakketten bestellen voor hun personeel, betekent de verwachte prijsstijging dat dezelfde inhoud dit jaar mogelijk duurder uitvalt dan in voorgaande jaren. Leveranciers passen daar doorgaans op verschillende manieren op aan: door eerder in het jaar in te kopen voordat prijsstijgingen volledig zijn doorberekend, door de samenstelling van pakketten aan te passen, of door budgetten te heroverwegen zonder concessies te doen aan de waarde van het gebaar richting medewerkers. Voor veel organisaties blijft het kerstpakket, ondanks de kostendruk, een vast onderdeel van de decemberperiode.

Bedrijven kiezen vaker voor grote kerstpakketten om kosten te spreiden

Een deel van de bedrijven kijkt daarbij naar schaalvoordeel. Door in bulk te bestellen in plaats van kleine losse pakketten, kunnen organisaties de gemiddelde kostprijs per medewerker beperken, ook wanneer de onderliggende voedingsproducten duurder worden. Grote kerstpakketten, waarin meerdere producten en een luxere samenstelling worden gecombineerd, bieden in dat opzicht relatief meer waarde voor het budget dan een reeks kleinere, losse geschenken. Deze aanpak sluit aan bij een bredere trend waarin bedrijven bewuster omgaan met de balans tussen prijs en gepercipieerde waarde van personeelscadeaus.

Traditie blijft overeind ondanks hogere prijzen

Ondanks de verwachte prijsstijgingen wijst niets erop dat bedrijven de traditie van het kerstpakket dit jaar massaal loslaten. De verwachte kostenstijging verschuift eerder de keuzes binnen het budget dan het budget zelf. Voor veel organisaties weegt het signaal van waardering richting medewerkers zwaarder dan een tijdelijke stijging van de voedselprijzen, ook al betekent dat in de praktijk scherper plannen en eerder beslissen dan in voorgaande jaren.