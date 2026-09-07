Krijgsmachtraad praat koning Willem-Alexander bij

Hoog bezoek op het ministerie van Defensie afgelopen vrijdag. 'Koning Willem-Alexander woonde er de Krijgsmachtraad bij. Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en zijn ondercommandanten praatten de koning onder meer bij over lopende operaties wereldwijd', zo meldt het ministerie van Defensie.

Geopolitieke situatie

Ook kwam de huidige geopolitiek situatie ter tafel en wat dat voor de krijgsmacht betekent. Daarbij uiteraard aandacht voor de in juni verschenen Defensienota. Hierin staan de doelen en plannen van de militaire organisatie beschreven. Defensie bouwt met urgentie aan een krijgsmacht die het gevecht langer kan volhouden en kan reageren op veranderingen in de wereld.

Koning regelmatig op bezoek krijgsmacht

De Krijgsmachtraad is het hoogste militaire besluitvormings- en adviesorgaan en komt wekelijks bijeen. 'De koning bezoekt met enige regelmaat onderdelen van de krijgsmacht. Daarnaast laat hij zich geregeld bijpraten over ontwikkelingen bij Defensie', aldus het ministerie.