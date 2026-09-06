Recordopbrengst Amsterdam City Swim

Een recordaantal van ruim 3.300 deelnemers dook vandaag tijdens de Amsterdam City Swim in de Amsterdamse grachten. Onder de deelnemers bevonden zich 12 mensen met ALS die zelf zwommen of werden voortgetrokken door vrienden en familieleden. Samen haalden ze een recordopbrengst op van 3.007.246 euro. De volledige opbrengst gaat naar onderzoek naar de dodelijke zenuw/spierziekte ALS en aanverwante ziekten PLS en PSMA.

Het sportieve evenement trapte in de ochtend af met de Short en Junior Swim, waarbij veel honderden deelnemers, waaronder kinderen, een afstand van maar liefst 750 meter aflegden. Aan het begin van de middag werd de Amsterdam City Swim officieel geopend door presentator Ruben Nicolai en doken elke 3-5 minuten nieuwe teams onder luid gejuich van de vele duizenden supporters het water in voor een fysieke uitdaging van 2 kilometer door de Amsterdamse grachten. Met als doel: aandacht vragen en geld inzamelen voor de strijd tegen de dodelijke zenuw/spierziekte ALS.

Sportiviteit, emotie, strijdbaarheid en maatschappelijke verbondenheid kwamen tijdens deze bijzondere dag samen. Bij de start was de spanning op de gezichten van de deelnemers af te lezen. Onderweg werden de zwemmers van de Keizersgracht tot het Marineterrein door vele duizenden supporters aangemoedigd. Eenmaal gefinisht kwam de grote ontlading: tranen werden afgewisseld met een lach, en vooral heel veel omhelzingen. De bekendmaking van de recordopbrengst van ruim 3 miljoen euro werd met een groot eindfeest gevierd.

Bekend Nederland steunt de strijd tegen ALS

Ook Bekend Nederland dook massaal de Amsterdamse grachten in voor de strijd tegen ALS, velen omdat ze ALS van dichtbij meemaken. Beau van Erven Dorens, Monic Hendrickx, Camiel Kesbeke, Marieke Elsinga, Marleen de Rooy, Floor Bremer, Karel Gerlach en Maaike Ouboter gingen de sportieve uitdaging aan.

“Het is fijn om iets voor een ander te kunnen doen en op deze manier bij te dragen aan de strijd tegen ALS. Twee kilometer zwemmen is best pittig, maar je weet waarvoor je het doet. Het zou fantastisch zijn als we met deze geweldige opbrengst het onderzoek naar ALS een enorme boost kunnen geven en zo een doorbraak dichterbij kunnen brengen,” aldus Marieke Elsinga. De presentatie van de Amsterdam City Swim was in handen van Ruben Nicolai.

Marieke Elsinga - Foto: EdwinSonneveld

Opbrengst gaat volledig naar onderzoek ALS

De opbrengst van de Amsterdam City Swim gaat volledig naar onderzoek en projecten die bijdragen aan de strijd tegen ALS. De organisatie werkt hiervoor nauw samen met Stichting ALS Nederland. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor de strijd tegen ALS. Die betrokkenheid is ontzettend waardevol en hard nodig. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe genadeloos deze ziekte is en weet daarom hoe belangrijk het is dat we blijven investeren in onderzoek. Iedere euro die we samen ophalen, helpt om het onderzoek verder te brengen en brengt een effectieve behandeling voor ALS een stap dichterbij,” aldus Daan Vos, voorzitter Stichting Amsterdam City Swim.

Steun de strijd tegen ALS

Het is tot eind september 2026 mogelijk om voor de Amsterdam City Swim te doneren via www.amsterdamcityswim.nl. Op 1 oktober wordt de definitieve eindopbrengst bekendgemaakt.