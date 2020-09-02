Motorrijder aangehouden na dodelijke aanrijding met politieauto

De politie heeft maandag 31 augustus 2026 een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een geweldsincident en het veroorzaken van een verkeersongeval in Overveen, waarbij zijn bijrijder om het leven kwam.

Op woensdag 24 juni 2026 vond rond 20.54 uur een aanrijding plaats op de Zeeweg in Overveen. De motor reed met vermoedelijk hoge snelheid over een fietspad en kwam daar in botsing met een dienstvoertuig van de politie. Op de motor zaten twee mannen uit Amsterdam. Bij de aanrijding raakte de 31-jarige bijrijder ernstig gewond, hij kwam enkele weken later als gevolg van zijn verwondingen te overlijden. De 32-jarige bestuurder van de motor raakte gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er eerst uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden om te kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd en omdat verdachte zelf ook gewond was geraakt, is hij op dat moment niet aangehouden.

Voorafgaand aan het ongeval vond op de Zeeweg een geweldsincident plaats waarbij het slachtoffer is geslagen en geschopt tegen zijn hoofd en lichaam. Toen de politie hiervoor ter plaatse kwam, reden de verdachte en de 31-jarige man op de motor weg. Kort daarna kwamen zij in botsing met de politieauto die naar de melding van de mishandeling was gestuurd.

De 32-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij zowel het geweldsincident als bij het dodelijke verkeersongeval. Hij wordt donderdag 3 september voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of de man langer moet worden vastgehouden.