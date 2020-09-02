DNB verplaatst deel goudvoorraad van VS naar Londen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de verhandelbaarheid van haar goudvoorraad verbeterd. 'Hiervoor is een deel van de eigen goudvoorraad vanuit New York en Ottawa naar Londen verplaatst. DNB is daarmee beter voorbereid op ernstige crises', zo meldt DNB dinsdag.

Toenemende geopolitieke onrust

'Vanwege de toenemende geopolitieke onrust werkt DNB aan het versterken van haar crisisparaatheid. Het verbeteren van de verhandelbaarheid van het Nederlandse goud, en daarmee hoe snel het goud ingezet kan worden in crisissituaties, is hier onderdeel van. Tegelijkertijd helpt een meer evenwichtige spreiding van de goudvoorraad tussen Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland risico’s te spreiden', aldus DNB.

86.000 kilo goud

Tussen maart en augustus 2026 is vanuit de Verenigde Staten en Canada circa 86 ton goud, van de bijna 313 ton in die twee landen tezamen, overgebracht naar Londen, dat wereldwijd wordt gezien als een belangrijk handelscentrum voor fysiek goud. Goud dat in Londen bij de Bank of England ligt opgeslagen, moet voldoen aan moderne internationale handelsstandaarden en wordt beschouwd als het gemakkelijkst verhandelbare goud ter wereld. Daarmee is het voor DNB het snelst in te zetten in een crisissituatie. Het deel van de goudvoorraad dat in New York en Ottawa ligt, is minder direct inzetbaar.

Goud is het 'ultieme' vertrouwensanker

Door een groter deel van de goudvoorraad in Londen aan te houden, is de functie van goud als vertrouwensanker versterkt. Goud wordt gezien als het ultieme vertrouwensanker, omdat het bij uitstek geschikt is om extreme systeemrisico’s af te dekken.

'Onze weerbaarheid en paraatheid versterken'

"Door deze stap hebben we de inzetbaarheid van de goudvoorraad verbeterd. We gaan ervan uit dat we het goud nooit hoeven in te zetten, maar toch is het nodig dat we onze weerbaarheid en paraatheid versterken,” zegt DNB-president Olaf Sleijpen.

Totaal 612.400 kilo goud van ruim 72 miljard euro

De Nederlandse goudvoorraad, ter grootte van 612,4 ton en met een waarde van €72,2 miljard ultimo 2025, is onderdeel van de officiële externe reserves van DNB. Vanuit de gedachte van risicospreiding ligt het Nederlandse goud al sinds lange tijd op verschillende plaatsen in de wereld opgeslagen. Het ligt nu in het DNB Cashcentrum in Zeist en bij de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. Na de relocatie van de afgelopen maanden is deze geografische spreiding evenwichtiger geworden, waarbij de percentages van de goudvoorraad in de VS en Canada zijn geharmoniseerd. Op beide locaties ligt nu 18,5% van het Nederlandse goud.

Relocatie

De relocatie is grotendeels gerealiseerd door het verkopen van bijna 59 ton goud in New York, waarna in Londen goud dat voldoet aan internationale handelsstandaarden is aangekocht. Daarnaast is ruim 27 ton goud uit de Verenigde Staten en Canada fysiek verplaatst naar Zeist. Dezelfde hoeveelheid goud, die aan de internationale marktstandaard voldoet, is vanuit Zeist naar Londen verplaatst. Hiermee is omsmelting van goudbaren voorkomen. De hogere inzetbaarheid van het goud betekent dat de kwaliteit van de goudvoorraad is verbeterd. De totale omvang van de voorraad is daarbij ongewijzigd gebleven.

Risico’s gespreid

Door aan- en verkoop en fysiek transport te combineren zijn de risico’s die verbonden zijn met het fysiek verplaatsen van een grote hoeveelheid goud gespreid. Ook kon de relocatie hierdoor zowel efficiënt als kostenbewust worden uitgevoerd. Ervaring met beide manieren van goud verplaatsen is bovendien nuttig voor het geval er bij een toekomstige crisis opnieuw goud moet worden verplaatst en één van beide manieren om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt. Ook dat past binnen het vergroten van de crisisparaatheid van DNB.