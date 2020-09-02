Politie schiet bij aanhouding in Bunschoten

Bij een incident in het centrum van Bunschoten is rond 10.00 uur een verdachte aangehouden en gewond geraakt.

De politie kreeg een melding van een dreigende situatie door een persoon die mogelijk een wapen bij zich zou hebben. Toen agenten daar aankwamen, sloeg de man op de vlucht en hebben politiemensen geweld gebruikt. Daarbij is door de politie ook geschoten. De man is op het Zeilmakersplein aangehouden en is naar het ziekenhuis afgevoerd. Aanvulling 16.00 uur: De verdachte is een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De Rijksrecherche onderzoekt onder leiding van het Openbaar Ministerie het politieoptreden. De Rijksrecherche onderzoekt altijd onafhankelijk incidenten waarbij de politie geschoten heeft. Als het onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of het optreden door de politie rechtmatig was. Om het onderzoek niet te verstoren of te beïnvloeden, doet de politie geen inhoudelijke uitspraken over het incident totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn.