Tot nu toe 9 mensen in Nederland besmet met westnijlvirus

Sinds juli 2026 zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het westnijlvirus rondgaat. 'Deze aanwijzingen komen uit diagnostiek bij mensen en paarden met klachten, wetenschappelijk onderzoek door Sanquin Research en onderzoek bij vogels en gewone huissteekmuggen', zo meldt het RIVM donderdag.

Westnijlvirus gevonden bij 9 mensen

'Tot en met 2 september 2026 is het westnijlvirus bij negen mensen vastgesteld. Bij een van die mensen werd het westnijlvirus gevonden tijdens een wetenschappelijk onderzoek door Sanquin Research', aldus het RIVM.

Een patiënt overleden door westnijlvirus

Bij de andere mensen werd het westnijlvirus vastgesteld nadat zij in het ziekenhuis waren opgenomen met klachten. Deze patiënten kregen het westnijlvirus na een beet van een besmette mug. De besmettingen vonden plaats in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Een van de patiënten is overleden.

Westnijlvirus gevonden bij dieren

De NVWA heeft tot en met 2 september 2026 vijf meldingen van paarden met het westnijlvirus ontvangen. De werkgroep westnijlvirus, met daarin experts vanuit verschillende organisaties, meldt op 2 september 2026 6 vogels (zowel wilde als gehouden, en dode en levende vogels) met het westnijlvirus. Tot en met 2 september 2026 heeft de werkgroep in 2 muggenpoelen westnijlvirus gevonden.

Ontwikkeling en verspreiding nauwgezet gevolgd

Artsen, dierenartsen, virologen, epidemiologen en ecologen werken nauw samen om de ontwikkeling en verspreiding van het westnijlvirus goed te volgen en passende maatregelen te nemen.