Lachgas en softdrugs gevonden bij controle in Heemstede

De politie heeft op woensdag 2 september 2026 een bestuurder aangehouden op de Zandvoortselaan. De automobilist reed onder invloed van drugs en had lachgas en softdrugs in het voertuig.

Agenten zagen rond 02.00 uur een auto rijden waarvan de APK was verlopen. De politie gaf de bestuurder een stopteken. In het voertuig zaten twee personen, een 25-jarige bestuurder uit Amstelveen en een 25-jarige bijrijder uit Heemskerk. Zij vertelden een onsamenhangend verhaal over hun aanwezigheid in Aerdenhout / Heemstede.

Speekseltest en lachgas

De politie nam een blaas- en speekseltest af bij de bestuurder. De speekseltest was positief op het gebruik van cannabis. Agenten hebben de bestuurder direct aangehouden voor het vermoeden van rijden onder invloed. De politie vond bij het doorzoeken van de auto vijf volle cilinders lachgas in de kofferbak. Ook lag er een gebruikershoeveelheid softdrugs in het voertuig. Het lachgas en de softdrugs zijn in beslag genomen. Een bloedproef moet uitwijzen of de verdachte daadwerkelijk onder invloed heeft gereden.