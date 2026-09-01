Nieuw onderzoek naar aansluitingen windenergie op zee in Noord-Holland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert een onderzoek uit naar nieuwe aanlandingen van windparken op zee. Ook in Noord-Holland zijn ondergrondse kabelroutes nodig om windenergie van zee aan land te brengen en te verdelen.

De provincie Noord-Holland werkt mee aan het onderzoek; er moeten keuzes gemaakt worden voor een betrouwbaar energiesysteem waarbij zij zorgvuldig met de beperkte ruimte moet omgaan.

Voor Noord-Holland zijn al aansluitingen voor windenergie op zee gepland voor de energie in Noord-Holland. Daarnaast onderzoekt het rijk de zogeheten ‘diepe aanlandingen’: kabelverbindingen die vanaf de kust verder landinwaarts lopen, zodat de opgewekte energie beter over Nederland kan worden verspreid. Ook worden mogelijke aanlandpunten aan de Noord-Hollandse kust bekeken, waaronder bij de Kop van Noord-Holland, Petten, Egmond aan Zee, Velsen-Noord/Heemskerk en Zandvoort. Daarnaast onderzoekt het Rijk of in het Noordzeekanaalgebied een groot energieknooppunt (HVDC-hub) kan worden ontwikkeld. Zo’n knooppunt maakt het mogelijk om duurzame energie efficiënter te verdelen en draagt bij aan een stabiel elektriciteitsnet. Het gaat om onderzoeklocaties: er zijn nog geen besluiten over de routes of locaties gemaakt.

De vraag naar energie in Nederland groeit. Nieuwe ontwikkelingen én bestaande woningen, bedrijven en vervoer gebruiken meer elektriciteit. Het stroomnet kan die groei niet aan en zit vol waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan voor nieuwe aansluitingen. Windenergie is een belangrijke bron van duurzame elektriciteit. Voor het transport naar andere delen van Nederland moet deze aanlanding samengaan met de uitbreiding en versterking van het landelijke en regionale net. Zo wordt een betrouwbaar energiesysteem gebouwd, waarbij Nederland minder afhankelijk is van andere landen.



Gedeputeerde Esther Rommel: “Windenergie op zee is onmisbaar voor een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Tegelijkertijd hebben de kilometerslange kabeltracés door het grondgebied van Noord-Holland richting het achterland gevolgen voor de inrichting van onze schaarse ruimte. We willen dat landelijke plannen niet alleen technisch uitvoerbaar zijn, maar ook passen bij Noord-Holland.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert de verkenning uit met onder meer TenneT, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies. Het Rijk neemt besluiten over landelijke energie-infrastructuur. Noord-Holland heeft een duidelijke rol in de ruimtelijke afweging. De komende jaren worden mogelijke locaties, routes en effecten verder onderzocht. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners worden betrokken voordat keuzes worden gemaakt. Naar verwachting ontstaat in 2027 meer duidelijkheid over de vervolgstappen.