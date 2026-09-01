Stellantis Pro One presenteert Box-on-Wheels en Smart Compact Van tijdens IAA Transportation 2026

Daarbij laat het bedrijf zien hoe het zich verder ontwikkelt van voertuigleverancier naar aanbieder van geïntegreerde mobiliteits-, service- en logistieke oplossingen voor professionele klanten.

Tijdens de presentatie toont Stellantis Pro One zijn visie op de toekomst van professionele mobiliteit. Belangrijke innovaties zijn onder meer de wereldpremière van Box-on-Wheels, een autonoom concept voor last-mile logistiek, het eerste liveoptreden van Smart Compact Van sinds de digitale onthulling en de uitgebreide mogelijkheden van Stellantis CustomFit voor ombouw en personalisatie van het volledige bedrijfswagenaanbod. Ook komen nieuwe initiatieven en ontwikkelingen aan bod die zijn gericht op duurzame groei op de lange termijn en het inspelen op de veranderende behoeften van professionele klanten.