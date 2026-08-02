GAZOO Racing neemt deel aan Dakar Rally 2027 met waterstof-elektrisch prototype van DKR GR Hilux

GAZOO Racing zal de DKR GR FC Hilux, een waterstof-elektrisch voertuig (FCEV), inzetten in de Dakar-rally van 2027.

Het is een onderdeel van het streven van GAZOO Racing om steeds betere auto's te bouwen, die beproefd zijn in de motorsport.

Het project vormt een nieuwe uitdaging om waterstofbrandstofceltechnologie te demonstreren onder de veeleisende omstandigheden van de Dakar-rally. De DKR GR FC Hilux is gebaseerd op de DKR GR Hilux, die zich al heeft bewezen in de hoogste categorie van de Dakar, en vervangt de benzinemotor door het brandstofcelsysteem van Toyota. Tijdens het rijden stoot hij geen CO₂ uit: water is de enige uitlaatgasemissie.