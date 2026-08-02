FNV: Callcenterreus Transcom dankt Groningse werknemers af ondanks miljoenenwinsten

FNV Zakelijke Dienstverlening wijst het eindbod van Transcom voor het sociaal plan af. De callcenterreus gaat de vestiging in Groningen sluiten.

Volgens de vakbond biedt het internationale callcenterbedrijf werknemers die soms al 10, 15 of zelfs 25 jaar in dienst zijn onvoldoende zekerheid en financiële compensatie[Yd2.1]. Dat terwijl het bedrijf juist inzet op verdere groei, offshoreactiviteiten en AI.

Callcenter medewerkers hard aan het werk

Werkgever ontloopt verantwoordelijkheid

‘Deze mensen hebben jarenlang bijgedragen aan het succes van Transcom. Dan kun je hen bij een sluiting niet afschepen met een regeling die nauwelijks uitstijgt boven het wettelijke minimum’, zegt FNV-bestuurder Izabela Muchowska. ‘Juist een werkgever die zegt klaar te zijn voor de toekomst zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor de mensen die dat succes mogelijk hebben gemaakt.’

De FNV zet in op een beëindigingsvergoeding van 2,4 keer de transitievergoeding, met een minimum van € 7.500. En een,ruimere budgetten voor scholing, omscholing en juridisch advies, een betere pensioenregeling voor oudere werknemers en vrijstelling van werkzaamheden na boventallig verklaring. Transcom hield vast aan een beperkte vertrekregeling, een tekenbonus en herplaatsingsmogelijkheden, waaronder meeverhuizen naar Spanje.

Onrealistisch



Volgens Muchowska wringt dat des te meer omdat Transcom tegelijkertijd publiekelijk uitspreekt verder te groeien dankzij offshoreactiviteiten en de inzet van AI. ‘Er is blijkbaar ruimte om te investeren in nieuwe strategieën en kostenbesparingen, maar niet om werknemers waarvan velen jarenlang loyaal zijn geweest een fatsoenlijk sociaal plan te bieden. Zo is bijvoorbeeld herplaatsing in Spanje voor veel werknemers volstrekt onrealistisch.’

De FNV roept Transcom dan ook op terug te keren naar de onderhandelingstafel met een voorstel dat recht doet aan de positie van de werknemers in Groningen. Als het bedrijf daar geen gehoor aan geeft zal de vakbond samen met de werknemers bepalen welke vervolgstappen nodig zijn.