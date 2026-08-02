Limburg en Yuverta versterken wijnsector

Dit resultaat vloeit voort uit de motie 3097 Wijnbouw en nieuwe teeltkansen, waarmee Provinciale Staten opriepen de sector te versterken. De allereerste module Plantenfysiologie & Druivenkwaliteit van het opleidingstraject Wijnteelt start op 4 september en vindt plaats in of rond de wijngaarden in Noorbeek en Nederweert. In zeven dagdelen leren startende wijnboeren, medewerkers, studenten en zij-instromers hoe zij de groei en kwaliteit van druiven kunnen verbeteren. Daarmee investeert de Provincie in meer vakmensen en een sterkere positie van Limburg als wijnprovincie.

Goede wijn begint met kennis



“Limburgse wijn is veel meer dan een mooi product uit eigen streek”, vertelt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers. "Onze wijnbouw zorgt voor ondernemerschap, trekt bezoekers en vertelt het verhaal van het bourgondische leven in Limburg. Maar goede wijn begint met kennis. Met deze opleiding geven we mensen de kans zich te ontwikkelen in het vak. Zo versterken we de positie van onze wijnboeren, bouwen we verder aan de toekomst van de Limburgse wijnsector en zetten we Limburg als wijnprovincie nog beter op de kaart."

Van kennis naar vakmanschap



Bart van Erp van Yuverta zegt: ‘’De toekomst van de Limburgse wijnbouw begint bij een sterke regionale kennisbasis. Als mbo zijn we er trots op dat we samen met wijnbouwondernemers, vakdocenten en de Provincie Limburg werken aan een duurzame kennis- en onderwijsstructuur waarin mbo vakmanschap wordt ontwikkeld, geborgd en doorgegeven.’’

Investeren in de oogst van morgen



De Provincie ondersteunt de ontwikkeling van een regionale opleidingsstructuur voor de wijnbouw, omdat verdere groei vraagt om gespecialiseerde vakmensen en een sterke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Een toekomstbestendige wijnsector draagt bij aan de regionale economie, het toerisme en de herkenbaarheid van Limburg als wijnprovincie. Daarnaast biedt natuurinclusieve wijnbouw kansen voor biodiversiteit, waterberging en het tegengaan van bodemerosie.

De eerste module Plantenfysiologie & Druivenkwaliteit laat deelnemers zien hoe bodem, weer en teeltkeuzes invloed hebben op rijping, opbrengst en wijnkwaliteit. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Er is geen vooropleiding of werkervaring nodig en deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van Yuverta. Bij voldoende belangstelling kan het aanbod worden uitgebreid met modules over onder meer vinificatie, snoei, marketing, perceelkeuze en teelttechniek.

De opleiding sluit aan bij de provinciale Vakmanschapsagenda mbo 2030(verwijst naar een andere website)(opent externe website), waarmee de Provincie investeert in vakmanschap, een leven lang ontwikkelen en een sterke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.