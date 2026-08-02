FIAT viert 127-jarig bestaan met Grizzly en Grizzly Fastback in de hoofdrol

FIAT viert zijn 127-jarig bestaan met een speciale video waarin de onlangs aangekondigde Grizzly en Grizzly Fastback centraal staan.

In de film spelen de twee nieuwe modellen de hoofdrol in een verrassend decor: een Italiaans gemeentekantoor, waar een alledaags bezoek uitmondt in een spontane proefrit.

In de video presenteert Olivier Francois, CEO van FIAT en Global CMO van Stellantis, de nieuwste modellen aan de balie van de burgerlijke stand. Daarmee geeft FIAT op een luchtige en typisch Italiaanse manier invulling aan de uitbreiding van zijn vernieuwde modellengamma.