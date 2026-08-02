Alfa Romeo toont eerste detail van nieuwe C-SUV

Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer van Stellantis Enlarged Europe, onthulde een teaserafbeelding van een deel van de achterzijde tijdens de National Automotive Industry Roundtable, georganiseerd door het Italiaanse Ministerie van Ondernemingen en Made in Italy (MIMIT).

De nieuwe C-SUV werd al aangekondigd tijdens de Stellantis Investor Day 2026 op 21 mei en maakt deel uit van het strategische 'Fastlane 2030'-plan. Het model wordt gebaseerd op het STLA Medium-platform en leverbaar met verschillende aandrijflijnen waarmee Alfa Romeo zich richt op het hart van het C-SUV-segment. Het design van de nieuwe SUV is afkomstig van het Centro Stile Alfa Romeo in Turijn. De auto zal worden geproduceerd in de fabriek van Stellantis in het Italiaanse Melfi. De wereldpremière van de nieuwe Alfa Romeo C-SUV staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027.