Nieuwe cao voor werknemers glastuinbouw

De werknemers in de glastuinbouw hebben weer een nieuwe cao. Nadat een eerder eindbod nog door vakbondsleden was afgewezen, kwamen de werkgevers met een verbeterd bod. Daar hebben de leden nu mee ingestemd.

Het gaat om een eenjarige cao, van 1 april 2026 tot 1 april 2027. De lonen gaan in die periode in totaal met 3,25% omhoog. Dat gebeurt in 2 stappen:

2,15% per 1 augutus 2026

1,1% per 1 januari 2027

Verder gaat de reiskostenvergoeding omhoog naar het fiscale maximum (0,25 in plaats van 0,23 cent per km).

Cao is belangrijk voor werknemers



Volgens CNV-onderhandelaar Julita Palinska waren de leden niet onverkort positief, maar hebben ze uiteindelijk wel ingestemd. 'Ze beseffen het belang van een cao met de daarin opgenomen loonsverhogingen. Verder speelt ook mee dat de eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gehaald door werkgevers. Een belangrijke is de wens van werkgevers om de huisvestingaparagraaf uit de cao te halen. Deze blijft nu onverkort staan. Dit is van belang voor de werknemers met huisvesting van of via de werkgever.'

Over de cao glastuinbouw



De cao in de glastuinbouw geldt voor zo'n 34.000 directe dienstverbanden, maar heeft ook direct impact op de vele tienduizenden flexkrachten in de sector. Die krijgen namelijk dezelfde beloning. Afhankelijk van het seizoen kan het aantal werknemers in de sector oplopen tot zo'n 92.000.