CBS: Investeringen in mei met bijna 4 procent afgenomen

In mei 2026 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Ook al krimp in april 2026

'Een maand eerder krompen de investeringen met 3,3 procent. Er is in mei vooral minder geïnvesteerd in gebouwen, infrastructuur en machines. Er is echter meer geïnvesteerd in vliegtuigen', aldus het CBS.

Geen correctie werkdagen

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei 2026 heeft twee werkdagen minder dan mei 2025. In juni waren de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan in mei.

Omstandigheden investeringen in juni minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand over een aantal omstandigheden voor de investeringen in de visualisatie Investeringsomstandigheden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de visualisatie hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Consumentenvertrouwen

In juni waren de omstandigheden voor investeringen minder ongunstig dan in mei. Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen en het oordeel van producenten over de orderpositie minder negatief waren.