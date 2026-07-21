Uniek: zomerse nachtvorst gemeten in Twente

Afgelopen nacht kwam het in Twente tot vorst aan de grond. 'Op tien centimeter hoogte werd een temperatuur van -0,1 graden gemeten. Grondvorst in de zomer is zeldzaam en in de hoogzomer zelfs uniek. In de periode 20 juli t/m 21 augustus was tot vandaag nog nooit eerder in het land vorst aan de grond gemeten. De periode zonder grondvorst in de hoogzomer is een paar dagen kleiner geworden', zo meldt Weeronline vandaag.

'Grondvorst in juni zeer zeldzaam'

'In juli is grondvorst zeer zeldzaam. Sinds 1971, de start van de grondtemperatuurmetingen, is het op slechts negen dagen voorgekomen. Het koudst was het op 4 juli 2019. In Twente daalde de temperatuur naar -1,6 graden. Opvallend genoeg kwam het in 2019 twee keer tot vorst aan de grond in juli. Want ook op 10 juli 2019 daalde de temperatuur in Twente naar -0,7 graden. Op 1 juli 1984 was het in Gilze-Rijen -1,5 graden en op 10 juli 2015 in Twente -1,3 graden', aldus Weeronline.

Periode zonder grondvorst nog korter

De periode waarin nog nooit ergens in Nederland vorst aan de grond is waargenomen liep tot vandaag van 20 juli t/m 21 augustus. Sinds vandaag is deze periode dus twee dagen kleiner geworden.

De laatste keer dat het in Nederland in augustus tot grondvorst kwam was 24 augustus 2025. In Volkel en Eindhoven vroor het -0,2 en -0,3 graden.

Juni wat vaker grondvorst

In juni komt het in het algemeen vaker tot vorst aan de grond, vooral in de eerste helft van de maand. De laatste keer dat in de maand juni grondvorst werd genoteerd was op 26 juni 2018 in Gilze-Rijen (Noord-Brabant).

Ook kan het in juni op gewone waarneemhoogte (1,5 meter) heel soms nog tot vorst komen. Zo vroor het op 18 juni 1955 in Witteveen (Drenthe) met -0,8 graden en op 19 juni 1923 in Den Helder met -0,3 graden.