zaterdag, 18. juli 2026 - 18:47 Update: 18-07-2026 18:55
Lichaam vermiste Thomas uit Utrecht aangetroffen op Papendorpse pad
Foto: Miranda Slee
Utrecht/Nieuwegein
Op het Papendorpse pad nabij de gemeenten Nieuwegein en Utrecht is vrijdagmiddag het lichaam aangetroffen van de vermiste Thomas uit Nieuwegein. 'Thomas was sinds 8 juli jl. vermist', zo meldt de politie.
'Geen ongeval of strafbaar feit'
Er zijn geen aanwijzingen voor een noodlottig ongeval of strafbaar feit. We wensen de nabestaanden van Thomas veel sterkte. Dank aan alle mensen die hebben geholpen met zoeken.