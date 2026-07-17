Vogelgriep vastgesteld in Woerdense Verlaat, 40 kippen en 110 watervogels geruimd

In Woerdense Verlaat (gemeente Nieuwkoop), provincie Zuid-Holland, is vogelgriep vastgesteld bij een hobbypluimveehouderij. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 40 kippen en 110 watervogels op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van LVVN vandaag.

Vervoersverbod

Er wordt per direct een beperkingszone ingesteld, bestaande uit een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer. In de bewakingszone ligt 1 commercieel pluimveebedrijf. In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd.

Afvoer mest verboden

Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Afscherm- en ophokplicht in de 10-kilometerzone

Er geldt sinds 11 juni geen landelijke afscherm- en ophokplicht meer. Deze uitbraak is nu geen aanleiding om een landelijke afscherm- en ophokplicht in te stellen. Er geldt wel per direct een afscherm- en ophokplicht voor vogels in de 10-kilometerzone rondom de uitbraak. Het ministerie blijft de situatie nauwgezet volgen.

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van LVVN gemeld.