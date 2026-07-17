Defensiepersoneel krijgt loonsverhoging van 8,5 procent

Defensiepersoneel krijgt vanaf 1 september 6,5% meer loon. Met ingang van 1 januari 2028 stijgt het salaris nog eens met 2%. 'Beide verhogingen maken deel uit van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2026 – 2028', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Bekrachtigd met handtekeningen

'De loonsverhoging is vandaag in goed overleg bekrachtigd met handtekeningen van staatssecretaris Derk Boswijk en vertegenwoordigers van de vakbonden. Het nieuwe akkoord gaat in per 1 september en zal gelden tot 1 september 2028', aldus het ministerie.

'Trots op zijn'

Staatssecretaris Derk Boswijk: “Met dit akkoord laten we zien dat Defensie aandacht heeft voor de medewerkers, de druk die ervaren wordt en het leven buiten Defensie. Het is een uitgebreid pakket maatregelen met voor ieder wat wils en beloningen die er toe doen. Hier mogen we als Defensie trots op zijn.” Enkele andere verbeteringen zijn een inkomensverhoging voor militairen in opleiding en dat het mogelijk wordt om vrijwillig langer door te werken voor beroepsmilitairen.

Loonsverhoging doet recht aan wat van defensiemedewerkers wordt gevraagd

Nederland vraagt steeds meer van Defensie en daarmee van het personeel. De organisatie maakt zich in rap tempo gereed het eigen grondgebied en dat van bondgenoten te kunnen verdedigen. Het nieuwe akkoord doet volgens Boswijk en de vakbonden recht aan hetgeen wat van defensiemedewerkers wordt gevraagd.