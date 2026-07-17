OM gaat Nijmeegse zorginstelling vervolgen na overlijden bewoner door zware brandwonden

Het Openbaar Ministerie (OM) arrondissementsparket Oost-Nederland gaat een zorginstelling in Nijmegen vervolgen na de dood van een bewoner aldaar als gevolg van een incident op zondag 16 maart 2025. 'Uit onderzoek blijkt volgens het OM dat de instelling dermate verwijtbaar handelde, dat deze persoon is komen te overlijden', zo meldt het OM vandaag.

Te hete douche

'Het slachtoffer werd op die dag onder de douche gezet. Het verplegend personeel is daarop enige tijd weggegaan en dus afwezig geweest. Bij terugkomst bleek dat de temperatuur van het kraanwater zodanig was opgelopen, dat de man zware brandwonden opliep. Een dag later is hij overleden', aldus het OM.

Fouten gemaakt bij zorginstelling

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Het OM komt tot de conclusie dat er fouten zijn gemaakt bij de instelling die dusdanig ernstig zijn dat dit dodelijke ongeval heeft kunnen plaatsvinden. In de ogen van het OM maken de feiten en omstandigheden dat het strafrecht hier van toepassing is en dat de instelling ook strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor dood door schuld.

Zorgmedewerkers niet vervolgd

De betrokken zorgmedewerkers worden niet vervolgd. Dat is hen eerder dit jaar al te kennen gegeven. Het OM concludeert op basis van het onderzoek dat een strafrechtelijke vervolging tegen deze personen niet op zijn plaats is.

Details over deze strafvervolging komen later tijdens een (openbare) zitting bij de aan de orde, wanneer het OM de zaak voorlegt aan de rechtbank. Er is nog geen zittingsdatum voor de behandeling van de rechtszaak gepland.