Criminele organisatie met 700 medewerkers: politie arresteert verdachten beleggingsfraude

De politie heeft in mei en juli een enorme klap uitgedeeld in de strijd tegen beleggingsfraude. 'Op weg van Dubai naar Polen is een man aangehouden die ervan wordt verdacht een grote en onmisbare rol te hebben vervuld in een internationale criminele organisatie met ruim 700 medewerkers', zo meldt de politie vandaag.

'Honderden slachtoffers gemaakt'

'Zij maakten op professionele en gewetenloze wijze dagelijks honderden slachtoffers. De schatting is dat deze organisatie ruim 100 miljoen euro per maand buit maakte in verschillende landen', aldus de politie.

Hoofdverdachte man (46)

D hoofdverdachte is een 46-jarige man. Hij heeft een dubbele nationaliteit, namelijk de Israëlische en de Poolse. Hij is geen onbekende in de cyberwereld. Uit online beschikbare informatie blijkt dat hij in het verleden is vervolgd voor het hacken van verschillende prominente buitenlandse overheidsorganisaties en dat het hier een bekende hacker zou betreffen. Nu wordt hij ervan verdacht dat hij een onmisbare positie vervulde in een criminele organisatie die zich bezighield met het plegen van beleggingsfraude. Op 26 mei is hij op verzoek van de Nederlandse politie aangehouden op een vliegveld in Polen.

Er is wereldwijd zicht op ongeveer twintig callcenters van waaruit ruim 700 ‘medewerkers’ werken, die zich voordoen als financiële adviseurs. De Belgische politie arresteerde vijf van deze medewerkers.

Aanhoudingen ‘financieel adviseurs’

Op 7 juli zijn op Cyprus twee Nederlanders aangehouden van 45 en 34 jaar en een Belg van 34 jaar. Allen woonden op Cyprus. Diezelfde dag is ook een in België wonende verdachte van 25 jaar aangehouden in België. Op 10 juli is in Athene een Nederlander van 44 jaar aangehouden zonder vaste woon of verblijfplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De hoofdverdachte is overgeleverd aan Nederland, de rechter-commissaris heeft een voorlopige hechtenis bevolen van 14 dagen.

Hoe werkt beleggingsfraude?

De ‘financiële adviseurs’ of ‘accountmanagers’ hebben vrijwel dagelijks online of telefonisch contact met slachtoffers die (willen) starten met beleggen. Door regelmatig en soms wel maandenlang contact te hebben, bouwen deze oplichters een vertrouwensband op met slachtoffers. De eerste inleg is altijd een relatief laag bedrag en levert direct winst op. Het online platform waarop slachtoffers hun beleggingen kunnen inzien, is niet van echt te onderscheiden, maar in werkelijkheid wordt er nergens in geïnvesteerd. Oplichters manipuleren de slachtoffers op een vriendelijke manier en met sluwe trucjes om steeds meer in te leggen. Het geld, veelal cryptovaluta, dat zij denken te investeren belandt in de zakken van de oplichters.

Honderden aangiftes, miljoenen winst

Op dit moment zijn er rond de 550 aangiftes in Nederland te linken aan deze organisatie. In dit onderzoek werkte de Nederlandse politie nauw samen met de Belgische politie. In België zijn rond de 200 aangiftes gedaan. Tijdens het onderzoek bleek dat veel mensen niet in de gaten hadden dat ze opgelicht werden. Veel van hen zijn door de politie benaderd om verdere financiële schade te voorkomen. Het is onbekend hoeveel slachtoffers de criminele organisatie precies heeft gemaakt, maar de schatting is dat er wereldwijd tienduizenden slachtoffers zijn. De schade die Nederlandse slachtoffers hebben geleden, bedraagt bijna € 25 miljoen.

In dit onderzoek raakten de meeste slachtoffers ruim 10.000 euro kwijt. Het financiële onderzoek is op dit moment in volle gang. Zo wordt onderzocht of er vermogen bevroren of in beslaggenomen kan worden.

Complex onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat deze criminele organisatie in ieder geval vanaf 2021 actief is. De organisatie was ingericht als een professioneel bedrijf. De honderden medewerkers hadden verschillende nationaliteiten en werkten verspreid over ongeveer twintig kantoren in verschillende landen. Er was één hoofdkantoor dat de overige kantoren aanstuurde. Elk kantoor had meerdere teams en elk team richtte zich op een ander land om slachtoffers te maken.

De organisatie deed er alles aan om afgeschermd te blijven van de buitenwereld. De medewerkers werkten onder pseudoniem en gebruikten technische middelen om hun ware identiteit en locatie te verhullen. De specifieke kennis en kunde van de hoofdverdachte zorgde ervoor dat het lange tijd niet lukte om de organisatie te ontmantelen.

Door financiële en digitale sporen, zoals IP-adressen, van de criminelen te onderzoeken, kon de politie belangrijke apparatuur veiligstellen en onderzoeken. Hierdoor werd inzicht verkregen in de werking van de criminele organisatie. Op deze manier is het de Nederlandse politie gelukt om locaties van verschillende kantoren en identiteiten van meerdere verdachten te achterhalen.

Platleggen organisatie en verdere opsporing

De Nederlandse politie heeft contact opgenomen met de commerciële partijen waarbij de digitale infrastructuur van de criminele organisatie ondergebracht was. In samenwerking met deze bedrijven zijn belangrijke elementen van de digitale infrastructuur offline gehaald. Daarnaast is in samenwerking met Europol informatie over verdachten gedeeld met verschillende landen, zodat deze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Enorme impact op leven

Bij deze vorm van oplichting raken mensen veel geld kwijt. Maar de impact is niet alleen financieel voelbaar. Zo vertelt slachtoffer Alex: “Al het contact werd opeens verbroken. Op dat moment had ik door: ik ben vet opgelicht. Ik was heel erg kwaad en kon mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik dacht: ‘ik ben erin getrapt’. Het leven dat ik voor ogen had, stortte in.”

Slachtoffers benaderd door zogenaamd recoverybedrijf

Gedupeerden die stoppen met beleggingen omdat ze het niet vertrouwen, kunnen na een tijdje benaderd worden door een recoverybedrijf (herstelbedrijf). Zij beweren het geld van gedupeerden te kunnen terughalen, vaak voorafgegaan door een verzoek om ‘borg’ te betalen. Maar deze ‘recoverybedrijven’ zijn vermoedelijk onderdeel van dezelfde frauduleuze criminele organisaties, die proberen gedupeerden nog meer geld afhandig te maken.