Ruim 900 'hitte-doden' tijdens hitte eind juni begin juli

Ook in de week ná de hitteperiode van eind juni zijn er meer sterfgevallen geregistreerd dan verwacht. 'In de week van 29 juni tot 5 juli overleden naar schatting 325 meer mensen dan verwacht. In de week van 22-28 juni waren dat 586 mensen. Daarmee is de oversterfte in deze periode ongeveer 911', zo meldt het RIVM vandaag.

Hitte

'Naar verwachting zijn nu bijna alle sterfgevallen tijdens de hitteperiode gerapporteerd. Waaraan mensen zijn overleden is niet bekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is zeer aannemelijk. Het is belangrijk om aandacht te blijven houden voor de gezondheidseffecten van hitte', aldus het RIVM.

Verhoogde sterfte in alle regio's

Uit de cijfers blijkt verder dat er in alle regio's in Nederland sprake was van verhoogde sterfte. De meeste extra sterfte was in het zuiden en oosten van Nederland. Daar werd het ook het warmst. Het aantal sterfgevallen was voor alle leeftijdsgroepen verhoogd, maar het meest bij de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder.

Na-ijleffect

Het is bekend dat ook ná een periode van hitte mensen kunnen overlijden aan de gevolgen daarvan. Dit is het zogenoemde na-ijleffect. Ook in de week na de recente hittegolf zien we dus een sterke verhoging van de sterfte.

De sterftecijfers staan op Monitoring sterftecijfers Nederland. Het RIVM ontvangt deze cijfers van het CBS. Gemeenten geven sterfgevallen met een vertraging van een aantal weken door aan het CBS. Naar verwachting is nu meer dan 98 procent van de sterfgevallen in deze periode geregistreerd. Het RIVM maakt daarom tot vier weken terug een schatting van de totale sterfte.

Kwetsbare groepen

Vooral ouderen en chronisch zieke mensen zijn kwetsbaarder door hitte. Organen werken minder goed, en ouderen hebben minder dorst. Ook zweten ze minder. Hitte verergert de klachten van mensen met hart-, vaat- en longziekten. Daarnaast was er tijdens de hittegolf sprake van smog. De combinatie van een slechte luchtkwaliteit en hitte zorgde voor extra belasting op de gezondheid van kwetsbare mensen.

Nationaal Hitteplan

Met het Nationaal Hitteplan roept het RIVM zorginstellingen, verzorgers en mantelzorgers op tot extra zorg en aandacht voor de risicogroepen. Binnen deze groepen vallen naast ouderen en (chronisch) zieken ook mensen met overgewicht en jonge kinderen. Zij lopen een hoger risico bij hitte en hebben meer hulp nodig bij het afkoelen en hydratatie. De afgelopen jaren is er meer bewustwording over de risico’s van warm weer en aandacht voor de kwetsbare groepen. Daardoor is de kans om te sterven op hele hete dagen sinds 2010 afgenomen (zie ook: Evaluatie Nationaal Hitteplan). Het Nationaal Hitteplan draagt bij aan de toegenomen bewustwording.