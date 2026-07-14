Droogte neemt verder toe: 2026 nu een van de 5% droogste jaren

Door het aanhoudende warme en zonnige zomerweer is 2026 inmiddels uitgegroeid tot een van de 5% droogste jaren sinds het begin van de metingen. Het neerslagtekort bedraagt momenteel bijna 200 millimeter en zal de komende dagen verder toenemen.

Het is op en top zomerweer in ons land met veel zonneschijn en hoge temperaturen. De vakantiegangers in eigen land komen dus goed aan hun trekken, maar de natuur kan wel een slok water gebruiken.

Zeer droge julimaand

Tot dusver is er deze maand nauwelijks neerslag gevallen en is het gortdroog. Alleen in het noordoosten van het land kwam het tot enkele regenbuien die lokaal flink wat neerslag hebben gebracht. Dinsdagavond en vooral vrijdag kunnen er vooral in het zuidoosten enkele buien vallen, maar de dagen daarna blijft het ondanks een draaiing van de windrichting vaak droog.

Het verwachte neerslagtekort loopt de komende twee weken op naar meer dan 200 mm en hiermee komen we zelfs in de buurt van het extreem droge jaar 2018.

Grote kans op bosbranden

Het kurkdroge weer veroorzaakt een verhoogd risico op natuurbranden. Voor heel het land geldt een fase 2 en dat betekent dat het risico op bosbranden in heel het land groot is. Een natuurbrand kan zich onvoorspelbaar ontwikkelen, waardoor men moet oppassen met bijvoorbeeld sigarettenpeuken weggooien. Ook glasscherven kunnen door de felle zon spontaan branden veroorzaken, maar ook het gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen of koken met open vuur kunnen gevaarlijk zijn.