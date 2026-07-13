CBS: Export groeit met 5,5 procent in mei

Het volume van de goederenexport was in mei 5,5 procent groter dan in mei 2025. dit meldt het CBS maandag op basis van voorlopige cijfers.

Vooral aardolieproducten uitgevoerd

In april groeide de export met 4,6 procent. Bedrijven hebben in mei vooral meer aardolieproducten uitgevoerd. Daarnaast was ook de export van machines en apparaten groter dan een jaar eerder. Het volume van de goederenimport groeide in mei met 5,4 procent. Er zijn vooral meer aardolieproducten, machines en chemische producten ingevoerd dan een jaar eerder.

Omstandigheden voor export in juli minder ongunstig dan in mei

Het CBS publiceert elke maand ook over een aantal omstandigheden voor de export in de visualisatie Exportomstandigheden. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de visualisatie hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export. In juli waren de omstandigheden voor de export minder ongunstig dan in mei. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie kleiner was.