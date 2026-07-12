Harrie Jekkers benoemd tot ereburger van Den Haag

Harrie Jekkers ontving vandaag de Gouden Erepenning van de gemeente Den Haag en mag zich voortaan ereburger van de stad noemen. Burgemeester Jan van Zanen reikte de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag vanmiddag uit na afloop van Jekkers’ laatste voorstelling van In mijn liedjes kan ik wonen in de Koninklijke Schouwburg.

Met deze toekenning eert de gemeente een kunstenaar die gedurende decennia een onuitwisbare bijdrage heeft geleverd aan de culturele identiteit van Den Haag. Als zanger, schrijver, cabaretier en verhalenverteller wist Harrie Jekkers het karakter van de stad als geen ander zichtbaar te maken. Zijn werk maakte de Haagse humor, taal en mentaliteit geliefd bij een breed publiek in heel Nederland.

Burgemeester Jan van Zanen stond na het laatste applaus stil bij de bijzondere band tussen Jekkers en de stad:

“Vandaag eren we een man die onze stad niet alleen bezingt, maar ook belichaamt. Een man die Den Haag niet beschrijft van een afstand, maar van binnenuit. Harrie Jekkers is uitgegroeid tot een echt Haags icoon omdat hij als geen ander de ziel van onze stad weet te vangen in zijn muziek, verhalen en cabaret.”

Boegbeeld van de stad

Harrie Jekkers werd geboren in de Schilderswijk en groeide op in Moerwijk. Die Haagse wortels vormden de rode draad in zijn oeuvre. Met Klein Orkest verwierf hij landelijke bekendheid dankzij nummers als Laat mij maar alleen, Koos Werkeloos en Over de muur. Met Oh, oh, Den Haag schreef hij bovendien een lied dat uitgroeide tot het officieuze volkslied van de stad en een van de bekendste stadsliederen van Nederland. In 2012 werd het lied zelfs door Coldplay gespeeld tijdens hun concert op het Malieveld.

Ook als cabaretier en theatermaker liet Jekkers een blijvende indruk achter. Met legendarische programma’s als Het gelijk van de koffietent en personages als ome Jan wist hij generaties bezoekers te raken. Sinds 2018 was hij de vaste zondagmiddagbespeler van de Koninklijke Schouwburg, als opvolger van Paul van Vliet, waar zijn voorstellingen meer dan 150 keer uitverkocht waren.

Met het ereburgerschap spreekt de stad haar waardering uit voor een oeuvre dat diep verweven is met Den Haag en haar inwoners. Ook burgemeester Van Zanen benadrukte dit:

“Je hebt Den Haag niet alleen bezongen, maar ook gevormd. Je hebt onze humor, onze mentaliteit, onze wijken en onze mensen een plek gegeven in de Nederlandse cultuur. Je bent een boegbeeld van de stad – een ambassadeur zonder officiële titel, maar met een enorme impact. Tot vandaag. Want vandaag geven we je die titel wél. Harrie, namens de hele stad: dank je wel.”

Afscheid van het podium

De uitreiking vond plaats op een bijzonder moment. Jekkers nam tijdens zijn laatste voorstelling afscheid van het podium. Tegelijkertijd viert hij deze maand zijn 75e verjaardag.

Met de Gouden Erepenning voegt Den Haag Harrie Jekkers toe aan het bijzondere gezelschap van inwoners die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. De laatste keer dat het ereburgerschap werd uitgereikt was in 2021 aan de bandleden van de Golden Earring. De naam van Jekkers was al vereeuwigd in het Harrie Jekkersplein bij de Koninklijke Schouwburg. Vanaf vandaag draagt hij ook officieel de titel ‘ereburger van Den Haag’.

