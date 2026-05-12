Advocatenkantoor moet miljoenen schadevergoeding betalen aan DJ Tiësto

Het advocatenkantoor Greenberg Traurig moet schadevergoeding betalen aan DJ Tiësto. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag in hoger beroep beslist.'De rechtbank stelde eerder al vast dat Greenberg Traurig onjuist fiscaal advies aan Tiësto gaf, maar dat er geen schade was en wees daarom de gevorderde vergoeding af', zo meldt het gerechtshof.

Fiscaal inwoner

In 2012 wordt Tiësto fiscaal inwoner van de Verenigde Staten, omdat het aantal dagen dat hij daar verblijft boven een bepaalde dagenlimiet komt. Als fiscaal inwoner van de VS moet Tiësto aanzienlijk meer belasting betalen. Een fiscalist van Greenberg Traurig had hem daarover onjuist voorgelicht.

Amerikaanse belastingaangiftes aanvankelijk onjuist ingediend

'Daarom zijn Tiësto’s Amerikaanse belastingaangiftes aanvankelijk onjuist ingediend. Na zijn ontdekking van deze fout in 2018 benadert Tiësto de Amerikaanse belastingdienst om deze te corrigeren (inkeerregeling). Tiësto moet daarop in Amerika extra belasting en een boete betalen', aldus het hof.

Schadevergoeding

Het hof oordeelt nu dat Greenberg Traurig schadevergoeding moet betalen ter grootte van het bedrag van de extra belasting en de boete, gezamenlijk bijna 14,5 miljoen euro. Het hof vindt aannemelijk dat Tiësto een andere keuze had gemaakt als hij tijdig goed was geïnformeerd over de gevolgen van het Amerikaans fiscaal inwonerschap. Hij had dan minder dagen in de VS doorgebracht en zou daar geen fiscaal inwoner zijn geworden. De extra belasting en de boete had hij dan niet hoeven te betalen.