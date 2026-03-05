Meer Dan Babi Pangang behaalt met 10.000 bezoekers de Kristallen Film

De documentaire Meer Dan Babi Pangang heeft 10.000 bioscoopbezoekers getrokken. Regisseur Julie Ng ontvangt hiervoor de Kristallen Film. In Meer Dan Babi Pangang onderzoekt zij het succes en de dreigende teloorgang van het Chinees-Indisch restaurant. In de zoektocht naar de oorsprong van het gerecht babi pangang, gaat het vooral over de geschiedenis en culturele en culinaire identiteit als Chinese Nederlander.

Documentairemaker Julie Ng en producenten San Fu Maltha en In-Soo Radstake namen gezamenlijk de award in ontvangst in Chinatown Zeedijk in Amsterdam. Het is de derde Kristallen Film dit jaar die aan een documentaire is uitgereikt.

De Kristallen Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over Meer Dan Babi Pangang

De documentaire Meer Dan Babi Pangang laat het verhaal zien van generaties Chinezen die met hard werken het fenomeen de Chin. Ind. Restaurants, een plek hebben gekregen binnen de Nederlandse eetcultuur en geschiedenis. Documentairemaker Julie Ng start haar zoektocht naar het gerecht babi pangang bij Golden House, het restaurant van haar vader in Rozenburg.

Waarom serveren Chinees-Indische restaurants gerechten die Chinezen zelf thuis niet eten? Wat zegt dat over aanpassing, beeldvorming en de manier waarop culturen zich tot elkaar verhouden? En hoe komt het dat veel Nederlanders bij ‘de Chinees’ vooral denken aan babi pangang – een gerecht dat is voortgekomen uit de kruisbestuiving van drie culturen: de Chinese, de Indische en de Nederlandse. De documentaire gaat uiteindelijk helemaal niet alleen over een gerecht maar over thuiskomen, zelfs als het een land is waar je niet geboren bent. Het gaat over generaties die zich aanpassen en tegelijk vasthouden aan tradities om niet hun eigen cultuur te verliezen.

Over de productie

Meer Dan Babi Pangang is het regiedebuut van Julie Ng. Eerder was de documentaire genomineerd voor de Gouden Kalf Competitie en de NFF Debuutcompetitie. De documentaire is geschreven door Julie Ng, San Fu Maltha en In-Soo Radstake en geproduceerd door Stichting Meer Dan Babi Pangang, Fu Works Productions en In-Soo Productions. De documentaire is met steun van LEVO, Fine Eastern Restaurants, Gemeente Rotterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Provincie Friesland en Cinecrowd gerealiseerd. Meer Dan Babi Pangang is door Periscoop Film uitgebracht in 86 bioscopen.

