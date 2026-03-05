Man (24) direct 4 maanden cel in voor slaan agente bij demonstratie

Een 24-jarige man uit Den Haag is woensdag veroordeeld voor het slaan van een agent. 'Zij werd tijdens een demonstratie door verdachte op het achterhoofd geslagen', zo meldt de rechtbank Den Haag vandaag.

Onaangekondigde demonstratie

De politie was op 21 februari op de Sportlaan in Den Haag bezig met de begeleiding van een onaangekondigde demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Om de openbare orde in het gebied te waarborgen, had de burgemeester een veiligheidsrisicogebied aangewezen en het Openbaar Ministerie een last tot preventief fouilleren afgegeven.

'in gezicht en achter op haar hoofd geslagen'

Tijdens de demonstratie, die ongeveer een uur duurde, heeft de politie meerdere keren moeten optreden. Bij een van die keren werd de agent eerst in haar gezicht geslagen, waarop ze haar hoofd wegdraaide. Daarna werd ze op het achterhoofd geslagen. Haar collega's konden enige tijd later een 24-jarige Hagenaar aanhouden. Hij heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging met letsel ten gevolg.

Direct de gevangenis in na uitspraak

De politie zet zich het hele jaar in om te zorgen dat iedereen in Den Haag zijn stem kan laten horen en dat op een veilige manier kan doen. Dat agenten worden aangevallen, terwijl ze er juist staan om burgers van dienst te zijn, is onacceptabel. Het Openbaar Ministerie eist daarom hogere straffen wanneer een politieman of -vrouw wordt belaagd. In dit geval eiste de officier van justitie 6 maanden cel waarvan 3 voorwaardelijk.

Ruim 2.000,- euro schadevergoeding betalen

De rechter deed meteen uitspraak en legde 4 maanden onvoorwaardelijke celstraf op. De rechter gaf na vordering van de officier van justitie een bevel gevangenhouding af, dus verdachte moest meteen naar de gevangenis. Ook moet verdachte een schadevergoeding van ruim 2.000 euro betalen.