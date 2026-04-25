Twee mannen aangehouden na vuurwapenconflict in Zeeuwse Sluiskil

Naar aanleiding van een melding van een schietincident dat vrijdagavond in Sluiskil zou hebben plaatsgevonden heeft de politie vannacht twee mannen aangehouden. Dit meldt de politie vandaag.

Conflict met bekende

Vrijdag 24 april rond 19.30 uur ziet een 31-jarige inwoner van Sluiskil een bekende lopen op het Kerkplein in die plaats. Die bekende is daar samen met nog een persoon. Omdat hij een conflict met de man heeft spreekt de aangever het tweetal aan.

Vuurwapen op slachtoffer gericht

In de woordenwisseling die volgt toont de latere verdachte plots een vuurwapen. Een getuige ziet dan dat het pistool op de aangever wordt gericht en hoort ook een schot. Daarna vertrekken beide verdachten.

Nogmaals geschoten nu op auto slachtoffer

Als de aangever korte tijd later naar huis rijdt ziet hij langs het kanaal de twee mannen weer lopen. Op het moment dat hij ze nadert stapt een van de verdachten de weg op, richt het pistool op de auto van de aangever en schiet enkele keren. De andere verdachte gooit op datzelfde moment een voorwerp tegen de auto.

Man op de motorkap

De aangever rijdt nog op de mannen in waarbij een van hen op de motorkap van zijn auto terecht komt. Nadat de politie van dit incident in kennis wordt gesteld gaan zij direct op zoek naar de twee mannen van wie er een met naam en toenaam bekend is bij de aangever. Beide verdachten, een 26-jarige inwoner van Terneuzen en een 22-jarige inwoner van Vlissingen, worden in de loop van de nacht aangehouden. Daarbij is ook een alarmpistool in beslag genomen.